Baseball: Italia vince torneo Haarlem Week, prima volta nella sua storia

04 Lug 2026 - 22:25
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La Nazionale Italiana di Baseball ha vinto per la prima volta nella sua storia il torneo dell'Haarlem Week, importante appuntamento internazionale nato nel 1961. Il fuoricampo da tre punti di Garcia all'ottavo inning ha permesso agli Azzurri di ribaltare il risultato, imporsi per 4-3 e battere così per la terza volta in una settimana i campioni d'Europa, i Paesi Bassi. Per i ragazzi allenati da Francisco Cervelli si è trattato di un torneo praticamente perfetto, terminato con sei successi su sette gare disputate (l'unico KO è stato influente contro Chinese Taipei), e che testimonia l'ottimo lavoro svolto nell'ultimo anno e mezzo. Gli Azzurri, trascinati dai lanci di un ottimo Aldegheri, hanno sbloccato il risultato al sesto inning, ma i Paesi Bassi hanno ribaltato il risultato con due punti al settimo e uno nella parte alta dell'ottavo. Il fuoricampo da tre punti di Robel Garcia, già decisivo nella prima partita vinta contro la formazione orange, ha riportato gli Azzurri avanti nel torneo. I Paesi Bassi hanno cercato il pareggio all'ultimo assalto, ma il tentativo di rubata di casa base di Selassa non è andato a buon fine: Mineo e Coviello hanno dato vita a una grande giocata difensiva che ha dato il titolo agli Azzurri. 

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