Superbike a Misano, Bulega: "La gara di casa è la più bella"

Grande attesa per i campioni in gara, tra cui Nicolò Bulega, leader del campionato e idolo di casa. "La gara di casa è sempre la più bella e la più attesa dell'anno - afferma il pilota Ducati Aruba - È quella in cui ci tieni particolarmente a fare bene. Arrivo da una serie di risultati molto positivi e siamo carichi. Mi sento bene, con la moto e con il team sta funzionando tutto al meglio". Per Bulega Misano ha un fascino speciale: "È una pista amata da tutti perché c'è il mare, ci si può divertire e respirare un'atmosfera unica. Nella Superbike qui non ho ancora vinto, sono arrivato più volte secondo: spero che sia l'anno giusto per aggiornare questa classifica". Oltre a lui erano presenti anche Stefano Manzi, Axel Bassani e Natalia Rivera, che nel fine settimana si sfideranno in pista.