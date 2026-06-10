Superbike a Misano, Bulega: "La gara di casa è la più bella"

10 Giu 2026 - 13:27
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Misano si prepara a un nuovo bagno di folla per il Mondiale Superbike. A pochi giorni dall'Emilia-Romagna Round, in programma dal 12 al 14 giugno al Misano World Circuit Marco Simoncelli, sono già stati venduti oltre 75mila biglietti e gli organizzatori puntano a superare il record della passata edizione, che aveva fatto registrare oltre 76mila spettatori ed era stato seguito da 10 milioni di telespettatori. "La Superbike a Misano è una delle tappe più amate dal pubblico e i numeri continuano a crescere - sottolinea l'assessora regionale al Turismo e Sport, Roberta Frisoni, presentando la manifestazione in Regione - È il risultato di un grande lavoro di squadra tra istituzioni, circuito e territorio. Questa manifestazione rappresenta perfettamente la Motor Valley e la capacità dell'Emilia-Romagna di attrarre visitatori da tutto il mondo". Frisoni parla di una regione "orgogliosa dei suoi piloti e del suo pubblico", ricordando l'emozione vissuta lo scorso anno sul podio: "Premiare la Superbike a Misano è qualcosa di unico".

Grande attesa per i campioni in gara, tra cui Nicolò Bulega, leader del campionato e idolo di casa. "La gara di casa è sempre la più bella e la più attesa dell'anno - afferma il pilota Ducati Aruba - È quella in cui ci tieni particolarmente a fare bene. Arrivo da una serie di risultati molto positivi e siamo carichi. Mi sento bene, con la moto e con il team sta funzionando tutto al meglio". Per Bulega Misano ha un fascino speciale: "È una pista amata da tutti perché c'è il mare, ci si può divertire e respirare un'atmosfera unica. Nella Superbike qui non ho ancora vinto, sono arrivato più volte secondo: spero che sia l'anno giusto per aggiornare questa classifica". Oltre a lui erano presenti anche Stefano Manzi, Axel Bassani e Natalia Rivera, che nel fine settimana si sfideranno in pista. 

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