Snowboard, CdM: Matteoli settimo nelle qualificazioni Big Air in Cina

Si ferma nel turno preliminare il cammino di Ian Matteoli e degli altri azzurri nella prova di debutto della stagione di Coppa del Mondo. L'azzurro ha chiuso infatti al settimo posto la prima batteria del turno di qualificazione del Big Air di Secret Garden, in Cina, con gli 82,50 punti ottenuti nella prima discesa. In testa alla classifica c'è il canadese Eli Bouchard, autore di una seconda run da 93,25, seguito dai tre giapponesi Kira Kimura (90,50), Ryoma Kimata (89,50) e Taiga Hasegawa (87,50). Semaforo rosso anche per Leo Framarin, venticinquesimo con 50,25. Sorte analoga per Nicola Liviero e Loris Framarin, impegnati nella seconda batteria: davanti a tutti, bottino di 92,75 per il cinese Yiming Su, seguito dal giapponese Yuto Miyamura (89,75) e dallo statunitense Brooklyn Depriest (89,00), con Liviero dodicesimo con i 67,75 punti segnati nella prima run e Framarin quindicesimo a quota 62,50. Diciannovesimo posto invece per Marilù Poluzzi nel turno preliminare femminile: i 64,50 punti ottenuti nella prima rotazione non garantiscono all'azzurra il passaggio del turno, con le quattro giapponesi Onitsuka, Fukada, Murase e Iwabuchi a guardare tutte dall'alto. Le finali sono in programma sabato 29 novembre a partire dalle 6:30 italiane; la seconda tappa è in programma tra il 5 ed il 6 dicembre a Pechino, ancora a base di Big Air.