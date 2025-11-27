Milano-Cortina, Cip Trento: "Dalle Paralimpiadi impatto positivo su volontariato"

"Olimpiadi e Paralimpiadi ci permetteranno di progredire ulteriormente, migliorando infrastrutture già esistenti e creandone delle nuove, il tutto con il massimo rispetto per l'ambiente e per la vita della popolazione residente che beneficeranno di molti vantaggi soprattutto nel futuro, nel segno di quella che è diventata la parola chiave di questi Giochi: la legacy. La sola eliminazione di barriere architettoniche in molte strutture pubbliche e private potrebbe giustificare un impegno così importante. Ma c'è tanto altro: l'eredità lasciata in termini di formazione di un volontariato che in futuro si approccerà in maniera più consapevole anche al mondo della disabilità con un impatto positivo che andrà al di là del mondo dello sport". Lo ha detto il presidente del Comitato paralimpico Trentino, Massimo Bernardoni.