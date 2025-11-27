Logo SportMediaset

Nba: Boston supera Detroit, vincono ancora Oklahoma e Toronto

27 Nov 2025 - 08:39

I Boston Celtics superano 117-114 i Detroit Pistons in uno dei match di cartello della notte Nba. I Pistons, sconfitti nonostante i 42 punti di Cade Cunningham, restano però in testa alla Eastern Conference. Vittoria per gli Oklahoma City Thunder per 113-105 contro i Minnesota Timberwolves, prestazioni positive anche per i Toronto Raptors (97-95 sugli Indiana Pacers), per i New York Knicks (129-101 a Charlotte contro gli Hornets) e per i Miami Heat (106-103 contro i Milwaukee Bucks). Gli altri risultati della notte: New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies 128-133; Golden State Warriors-Houston Rockets 100-104; Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs 102-115; Sacramento Kings-Phoenix Suns 100-112.

Altri Sport ora per ora
09:22
Milano-Cortina, Cip Trento: "Dalle Paralimpiadi impatto positivo su volontariato"
08:39
Nba: Boston supera Detroit, vincono ancora Oklahoma e Toronto
23:10
Golf, Dp World Tour: si riparte dall'Australia con 4 azzurri in gara
22:01
Equitazione, salto ostacoli: Cesaretto nuovo selezionatore della nazionale
21:07
Pallanuoto, Setterosa al lavoro: chiuso collegiale e 28/12 test con la Cina