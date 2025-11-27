Nba: Boston supera Detroit, vincono ancora Oklahoma e Toronto

I Boston Celtics superano 117-114 i Detroit Pistons in uno dei match di cartello della notte Nba. I Pistons, sconfitti nonostante i 42 punti di Cade Cunningham, restano però in testa alla Eastern Conference. Vittoria per gli Oklahoma City Thunder per 113-105 contro i Minnesota Timberwolves, prestazioni positive anche per i Toronto Raptors (97-95 sugli Indiana Pacers), per i New York Knicks (129-101 a Charlotte contro gli Hornets) e per i Miami Heat (106-103 contro i Milwaukee Bucks). Gli altri risultati della notte: New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies 128-133; Golden State Warriors-Houston Rockets 100-104; Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs 102-115; Sacramento Kings-Phoenix Suns 100-112.