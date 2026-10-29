Snowboard: Breuil-Cervinia apre la cdm, 12-13 dicembre le prime gare

Sarà ancora una volta Breuil-Cervinia ad inaugurare la Coppa del Mondo di snowboard cross. Sabato 12 e domenica 13 dicembre saranno messi in palio i primi punti della stagione agonistica 2026/2027, che culminerà con i Mondiali di Montafon, in Austria, previsti a metà marzo. Agli oltre 2.000 metri del comprensorio del Cervino Ski Paradise torneranno a sfidarsi i migliori rider al mondo, nella prima delle quattro tappe del circuito internazionale che proseguirà poi in Cina, Turchia e Canada. Sulla "pista 26", disegnata all'interno dello snowpark, lo spettacolo sarà doppio anche questa volta, ma a differenza dello scorso anno la FIS ha deciso di inserire due gare individuali, sia per il settore femminile, sia per quello maschile. Si tratta di un appuntamento ormai consolidato nel calendario internazionale dello snowboard cross. Le squadre arriveranno in Valle d'Aosta già all'inizio della settimana di gara, per conoscere il disegno della pista, effettuare gli allenamenti ufficiali e, successivamente, le run di qualificazione previste nella giornata di venerdì 11 dicembre. Sabato 12 l'apertura della Coppa del Mondo, il 13 subito un altro confronto agonistico.