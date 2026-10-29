Snowboard: Breuil-Cervinia apre la cdm, 12-13 dicembre le prime gare

29 Ott 2026 - 11:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Sarà ancora una volta Breuil-Cervinia ad inaugurare la Coppa del Mondo di snowboard cross. Sabato 12 e domenica 13 dicembre saranno messi in palio i primi punti della stagione agonistica 2026/2027, che culminerà con i Mondiali di Montafon, in Austria, previsti a metà marzo. Agli oltre 2.000 metri del comprensorio del Cervino Ski Paradise torneranno a sfidarsi i migliori rider al mondo, nella prima delle quattro tappe del circuito internazionale che proseguirà poi in Cina, Turchia e Canada. Sulla "pista 26", disegnata all'interno dello snowpark, lo spettacolo sarà doppio anche questa volta, ma a differenza dello scorso anno la FIS ha deciso di inserire due gare individuali, sia per il settore femminile, sia per quello maschile. Si tratta di un appuntamento ormai consolidato nel calendario internazionale dello snowboard cross. Le squadre arriveranno in Valle d'Aosta già all'inizio della settimana di gara, per conoscere il disegno della pista, effettuare gli allenamenti ufficiali e, successivamente, le run di qualificazione previste nella giornata di venerdì 11 dicembre. Sabato 12 l'apertura della Coppa del Mondo, il 13 subito un altro confronto agonistico.

Ultimi video

01:23
13 SRV BOXE GENOVA LB NUOVO

Boxe, per Lorenzo Berlusconi dieci vittorie su dieci incontri

02:03
MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

00:33
DICH MUSETTI POST TIAFOE 28/10 DICH

Musetti: "Ero molto concentrato e questo ha fatto la differenza"

01:03
Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

02:21
Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

02:15
Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

00:15
MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

00:43
MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

01:45
A Conegliano la Supercoppa

A Conegliano la Supercoppa

01:44
Touchdown per i Pittsburgh Steelers

Touchdown per i Pittsburgh Steelers

01:18
Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

00:50
Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

00:57
Primo field goal per gli Steelers

Primo field goal per gli Steelers

03:37
Gli inni nazionali prima del match

Gli inni nazionali prima del match

02:40:17
Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

01:23
13 SRV BOXE GENOVA LB NUOVO

Boxe, per Lorenzo Berlusconi dieci vittorie su dieci incontri

I più visti di Altri Sport

MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

Red Bull Bridge Bars: van Tonder attraversa 600 barre sospese sotto il ponte Bloukrans

Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

A Conegliano la Supercoppa

A Conegliano la Supercoppa

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:11
Pattinaggio figura: Isu Grand Prix, cinque italiani in gara a Skate Canada
12:43
Atletica: Yeman Crippa pronto a esordio alla maratona di New York
12:10
Wta Tokyo: Rybakina avanza ai quarti, chiuderà anno da numero uno
11:51
MotoGp Sepang, Martin: "Esserci è già qualcosa di grande"
11:48
Snowboard: Breuil-Cervinia apre la cdm, 12-13 dicembre le prime gare