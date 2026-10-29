Wta Tokyo: Rybakina avanza ai quarti, chiuderà anno da numero uno

Elena Rybakina approda ai quarti di finale del 'Toray Pan Pacific Open', torneo Wta 500 di Tokyo, e si assicura di chiudere la stagione da regina del tennis mondiale. Al secondo turno (ma per lei era l'esordio) la kazaka, numero uno del mondo, ha battuto per 6-2 6-3, in un'ora e dieci minuti di partita, la connazionale Yulia Putintseva, n.67 del ranking, superata per la terza volta in cinque confronti (e per la terza di fila). Grazie a questo successo la 27enne moscovita (salita in vetta al ranking dopo il successo allo US Open, con il quale ha anche ottenuto per prima il pass per le Wta Finals) si è assicurata la certezza di chiudere l'anno da numero uno del mondo per la prima volta in carriera. Venerdì Rybakina si giocherà un posto in semifinale con la canadese Leylah Fernandez, n.23 Wta, che si è imposta per 6-2 7-6(8), dopo quasi due ore e un quarto di lotta, sulla belga Elise Mertens, n.14 del ranking e quinta favorita del seeding, alla quale ha annullato due set-point nel tie-break.