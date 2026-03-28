Slopestyle, CdM Silvaplana: vincono Ruud e Hofflin, 8° posto per Maria Gasslitter

L'ultimo SlopeStyle stagionale è di Birk Ruud: il norvegese ha dominato la prova di Silvaplana (Svizzera) nella tappa conclusiva della stagione di Coppa del Mondo: sono stati 83,52 i punti raccolti dallo scandinavo che ha saputo lasciarsi alle spalle l'estone Henery Sildaru, autore di un'ottima seconda run da 79,41, e lo statunitense Mac Forehand, terzo con 78,47.