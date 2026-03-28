Slopestyle, CdM Silvaplana: vincono Ruud e Hofflin, 8° posto per Maria Gasslitter
L'ultimo SlopeStyle stagionale è di Birk Ruud: il norvegese ha dominato la prova di Silvaplana (Svizzera) nella tappa conclusiva della stagione di Coppa del Mondo: sono stati 83,52 i punti raccolti dallo scandinavo che ha saputo lasciarsi alle spalle l'estone Henery Sildaru, autore di un'ottima seconda run da 79,41, e lo statunitense Mac Forehand, terzo con 78,47.
Pochi giorni dopo lo storico trionfo di Tignes, Miro Tabarelli non trova il miglior feeling con il tracciato elvetico, specie nei salti, e conclude la prova con il sedicesimo posto, mettendo a referto un miglior punteggio di 24,87 nella prima run.
Maria Gasslitter completa la sua splendida stagione con un ottavo posto: la diciottenne altoatesina ha trovato un punteggio di 70,80 punti nel turno di qualificazione mattutino che le ha permesso di conquistare il quarto posto nel turno preliminare. La successiva finale ha visto l'azzurra non trovare le medesime sensazioni, fermandosi ai 34,57 punti della prima run. Il bottino di 80,07 punti nella prima discesa ha permesso quindi alla padrona di casa Sarah Höfflin di conquistare il successo davanti alla britannica Kirsty Muir (75,54) e all'altra elvetica Giulia Tanno, terza con 70,53.