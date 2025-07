Canottaggio: Italia con 16 equipaggi a Poznan per Mondiali Under 23

Scattano domani, mercoledì 23 luglio a Poznan, i Mondiali Under 23. In Polonia l'Italia del Direttore Tecnico Antonio Colamonici e dell'head coach Giovanni Calabrese sarà presente con 16 equipaggi. Sarà una delle squadre nazionali più numerose in un contesto internazionale che vedrà confrontarsi oltre 650 atleti a bordo di 239 barche di 53 nazioni diverse nelle diciotto specialità del programma World Rowing. In campo femminile, nel settore di coppia, saranno protagoniste la singolista Gemma Ghinelli (Rowing Club Genovese), il doppio composto da Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino) e Beatrice Ravini Perelli (RSC Cerea) e il quattro di coppia di Noemi De Vincenzi (SC Nettuno), Gaia Chiavini (SC Gavirate), Aurora Spirito (SC Gavirate) e Irene Gattiglia (RSC Cerea). Nel settore di punta, il due senza è composto da Marta Orefice (SC Moltrasio) e Sofia Anastasia Ascalone (RCC Tevere Remo). Attesa anche per l'otto di Giulia Clerici (SC Moltrasio), Giorgia Borriello (CUS Torino), Anna Scolaro (SC Flora), Eleonora Nichifor (RSC Cerea), Sara Lisi (CC Tirrenia Todaro), Giorgia Sciattella (Marina Militare/RCC Tevere Remo), Susanna Pedrola (CUS Torino) e Giulia Orefice (SC Moltrasio), con al timone Leo Vaughan Bozzetta (SC Amici del Fiume). In gara anche due equipaggi Pesi Leggeri, con la singolista Melissa Schincariol (SC Cernobbio) e il doppio di Gloria Licciardi (CUS Bari) e Alice Lauletta (Speranza Pra').