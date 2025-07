Nfl, Trump ai Washington Commanders: "Tornate Redskins o niente stadio"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump minaccia di bloccare un accordo per il nuovo stadio della squadra Nfl di Washington se non ripristina il suo vecchio nome, Redskins, considerato offensivo per i nativi americani. Domenica Trump ha anche dichiarato di volere che la squadra di baseball di Cleveland torni al suo vecchio nome, Indians, aggiungendo che anche in questo caso c'è stata una "grande richiesta". I Washington Commanders e i Cleveland Guardians hanno cambiato i loro nomi nella stagione 2022 ed entrambi hanno dichiarato di non avere intenzione di ripristinarli. Trump ha affermato che la squadra di football di Washington sarebbe "molto più preziosa" se ripristinasse il suo vecchio nome. "Potrei imporre loro una restrizione: se non ripristinano il nome originale 'Washington Redskins' e non eliminano il ridicolo soprannome 'Washington Commanders', non farò un accordo per la costruzione di uno stadio a Washington", ha dichiarato Trump sui suoi social media. Il suo interesse nel cambiare il nome delle squadre professionistiche riflette il suo più ampio impegno per annullare i cambiamenti seguiti a un dibattito nazionale sulla sensibilità culturale e la giustizia razziale. La squadra di Washington ha annunciato che avrebbe abbandonato il nome Redskins e il logo con la testa di un indiano nel 2020, perchè ritenuto offensivo e razzista nei confronti dei nativi americani.