Olimpiadi: Qatar si candida ufficialmente per edizione 2036

Il Qatar si candida ufficialmente per ospitare le Olimpiadi e le Paralimpiadi nel 2036. "Attualmente disponiamo del 95% delle infrastrutture sportive necessarie e abbiamo un piano nazionale per garantire che siano pronte al 100%", ha dichiarato in una nota lo sceicco Joaan bin Hamad-Al-Thani, numero uno del comitato olimpico qatariota e presidente del comitato promotore. Di recente il Qatar ha organizzato i Mondiali di calcio nel 2022 e ha espresso interesse per ospitare le Olimpiadi 2024 e, soprattutto, quelle del 2032, già assegnate a Brisbane. Se il Qatar fosse scelto dal Cio, diventerebbe il primo paese mediorientale ad organizzare i Giochi Olimpici e Paralimpici. La concorrenza per l'edizione 2036 però è agguerrita: hanno già espresso interesse paesi come Corea del Sud, India, Egitto, Sudafrica, Turchia, Indonesia e Ungheria.