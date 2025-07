Italia Polo Challenge: si chiude con trionfo team U.S. Polo Assn.

C'è il team di U.S. Polo Assn. sul trono di Italia Polo Challenge. Per il secondo anno consecutivo, dopo il trionfo del 2024, U.S. Polo Assn. ha conquistato la tappa che si è conclusa ieri sera in Sardegna, con la Costa Smeralda che ha esaltato la squadra da Mattia Orsi, Fabrizio Facello e Pedro Soria. Nella finale per il primo posto, U.S. Polo ha superato 11-7 Costa Smeralda, ma c'è stato posto sul podio anche per il team di Union/Ecoservice: gli olbiesi Marco Pala e Anita Putzu, in una squadra completata da Patricio Rattagan, sono riusciti a vincere la finale per il bronzo, 11-10 ai tiri di rigore contro Petra Bianca. Un weekend di sport internazionale che ha ulteriormente rafforzato il legame tra Italia Polo Challenge, la Regione Sardegna, il Comune di Arzachena e Smeralda Holding, società italiana indirettamente controllata da Qatar Investment Authority (QIA). L'indotto economico dell'evento, diretto e indiretto, ha avuto una ricaduta sul territorio che sfiora il milione di euro. "Anche questa edizione di Italia Polo Challenge ha dimostrato come quello tra la FISE e Comune di Arzachena sia un binomio vincente - ha commentato il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda - Quello di Italia Polo Challenge è un modello che funziona coinvolgendo centinaia di persone nella macchina organizzativa e che anche nel 2025 ha generato un indotto economico importante per il territorio. La presenza di due atleti sardi come Marco Pala e Anita Putzu ha dimostrato come quello sardo sia uno dei settori giovanili equestri tra i più promettenti d'Italia".