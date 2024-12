Slittino: Fischnaller, Robatscher e Nagler/Malleier campioni italiani a Igls

Nel singolo femminile Sandra Robatscher (Esercito) ha preceduto in 1’34″933 Verena Hofer (Esercito) di 33 millesimi, completa il podio Alexandra Oberstolz (Esercito) a 703 millesimi. Seguono Katharina Kofler e Nina Zoeggeler. Infine nel doppio maschile Ivan Nagler e Fabian Malleier (Carabinieri/Esercito) hanno preceduto in 1’34″012 Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner (Carabinieri) per 465 millesimi.