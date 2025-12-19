MotoGp, Marquez: "La spalla sta bene, risalgo subito sulla moto"

"Dopo l'infortunio sono già passate dodici settimane, la spalla va abbastanza bene, anche se non ancora perfetta: questo vuol dire che già la prossima settimana inizio ad andare in moto, perché i dottori hanno dato l'ok: febbraio sarà il primo test in Malesia". Lo ha detto il campione del mondo della Moto Gp Marc Márquez, in occasione dell'evento "Campioni in Festa. Home Edition", che celebra la stagione sportiva 2025 della Ducati a Borgo Panigale. Dopo la vittoria del 2025, ha aggiunto Marquez "non vuole dire che sarà facile vincere un'altra volta: ma so che la cosa più difficile nella mia carriera sportiva, uscire da quel buco molto profondo e nero, l'ho fatto proprio grazie al team incredibile della Ducati". Per essere campione, ha concluso, "ti serve tutto: noi siamo un team, alla fine sono io quello che guida la moto, che che passa il traguardo, ma dietro il traguardo ci sono tante persone, iniziando dall'azienda che ha sede qui a Bologna, passando per il circuito, fino all'ultimo dettaglio. Quello che ho imparato è che la grandezza la fa la gente l'umanità".