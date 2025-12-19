Atletica, Battocletti al Golden Gala 2026: "La mia gara preferita"

La 25enne trentina ha appena trionfato agli Europei di cross di Lagoa, centrando il suo secondo oro consecutivo nell'evento, e tornerà al Golden Gala a dodici mesi dalla gara del 2025, quando ha stabilito il record italiano con 14:23.15 (seconda europea di sempre) chiudendo alle spalle della campionessa olimpica Beatrice Chebet. Battocletti ha un rapporto speciale con lo stadio Olimpico. Nella 'casa' del Golden Gala ha infatti vinto due medaglie d'oro agli Europei di Roma del 2024, nei 5000 e nei 10.000 metri, accolta dal boato del pubblico e ricevendo i complimenti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella presente in tribuna.