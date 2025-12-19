Atletica, Battocletti al Golden Gala 2026: "La mia gara preferita"

Nadia Battocletti parteciperà al Golden Gala Pietro Mennea 2026. È il primo grande annuncio per la prossima edizione del principale meeting italiano di atletica leggera, in programma giovedì 4 giugno a Roma. I 5000 metri allo stadio Olimpico saranno illuminati dalla presenza della campionessa azzurra, bronzo mondiale nella specialità a Tokyo 2025.
La 25enne trentina ha appena trionfato agli Europei di cross di Lagoa, centrando il suo secondo oro consecutivo nell'evento, e tornerà al Golden Gala a dodici mesi dalla gara del 2025, quando ha stabilito il record italiano con 14:23.15 (seconda europea di sempre) chiudendo alle spalle della campionessa olimpica Beatrice Chebet. Battocletti ha un rapporto speciale con lo stadio Olimpico. Nella 'casa' del Golden Gala ha infatti vinto due medaglie d'oro agli Europei di Roma del 2024, nei 5000 e nei 10.000 metri, accolta dal boato del pubblico e ricevendo i complimenti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella presente in tribuna.
"Il Golden Gala è la gara che mi piace di più - commenta Battocletti -. Sono molto felice di poter partecipare per la terza volta e di avere di nuovo questa opportunità. L'Olimpico è un sogno, ho tantissimi bei ricordi degli Europei di Roma, della gara nei 1500 dopo le Olimpiadi di Parigi, e infine dei 5000 dell'anno scorso. Invito tutti i tifosi a essere allo stadio per questa grande serata di sport". La vendita dei biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea 2026 si è aperta oggi.