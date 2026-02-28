Slittino: CdM, Nagler/Malleier sono secondi nel doppio a St. Moritz

Dopo lo storico bottino di due ori e due bronzi a Milano Cortina 2026, lo slittino azzurro riparte il percorso in Coppa del Mondo da assoluto protagonista! Ivan Nagler e Fabian Malleier tornano infatti sul podio nel doppio maschile che ha aperto la tappa di St. Moritz. I due altoatesini sono secondi per soli quattro millesimi di secondo alle spalle degli austriaci Steu/Kindl, vincitori in 1'46"693. Terzi a metà gara, Nagler/Malleier hanno interpretato al meglio la seconda run sulla pista naturale elvetica, staccando il miglior tempo parziale per sfiorare il primo successo della carriera. Per i due altoatesini si tratta del secondo podio in stagione e in carriera, dopo il terzo posto di inizio inverno a Park City. Il podio è completato dai tedeschi Wendl/Arlt, mentre i campioni olimpici Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sono sesti a 0"440.