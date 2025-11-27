Badminton, i Campionati italiani Assoluti e Para tornano in Sicilia dopo 25 anni

L'ultima coppia a caccia di conferme sarà quella del doppio misto formato da Gianmarco Bailetti ed Emma Piccinin (BC Milano) vincente nel 2024 e che in questa 48esima edizione dovrà guardarsi le spalle da Alessio Catalfamo/Pia Kopania (GS Fiamme Oro/ASV Mals), da Kevin Strobl/Lena Kobler (CS Aeronautica Militare/ASV Mals) da Ruben Fellin/Sofia Galimberti (SSV Bozen/ASV Uberetsch), da Luca Zhou e Anna Sofie De March (ASV Mals) e da Zyver De Leon/Martina Corsini (BC Milano). Nel ParaBadminton Yuri Ferrigno (BC Milano) appare il favorito nel singolare maschile WH1 e nel doppio WH in coppia con Roberto Punzo (GSPD). Nel singolare maschile WH2 la sfida sembra tutta interna al GSPD con otre a Punzo, anche Salvatore Vasta e Piero Rosario Suma. Tra gli SL3 Tommaso Libertini (Genova BC) sembra essere favorito su Tim Barbieri (SSV Brixen) come Rosa De Marco appare in vantaggio negli SU5 sugli altri due contendenti Gianfranco Iaconelli (ASAM) e Virginia Salvo (Easy Play). Nell'ultima categoria di singolare, quello femminile WH1-WH2 Maria Grazia Leone (SEI) appare favorita su Martine Mononoulou Ngatougo (ASAM).