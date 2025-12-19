Sci, Cdm: Goggia veloce nella seconda prova discesa Val d'Isere

Sofia Goggia si conferma molto veloce anche nella seconda prova cronometrata sulla Oreiller Killy di Val d'Isere: il secondo allenamento ufficiale in vista della discesa in programma domani, vede la campionessa azzurra completare il tracciato in 1'41"86, riferimento superato solo dalla tedesca Kira Weidle Winkelmann (1'41"47) che ha però saltato una porta. Goggia fa segnare il miglior riscontro nel settori centrali del tracciato e si rialza nel finale per precedere in classifica Lindsey Vonn (1'42"17) e l'austriaca Nina Ortlieb (1'42"20). Appena dietro, ottime indicazioni le raccoglie anche Nicol Delago che si trova a proprio agio nella parte alta del tracciato e paga una differenza di 83 centesimi rispetto al riferimento di Weidle Winkelmann, con Laura Pirovano nona in 1'42"53 ed Elena Curtoni 16esima in 1'43"29; oltre la ventesima piazza di giornata Nadia Delago (1'44"07), Roberta Melesi (1'45"13), Sara Thaler (1'45"38) e Sara Allemand (1'47"17). "Nella parte centrale, dove c'è velocità e si deve sciare mi sono sentita proprio bene - ha raccontato Goggia - Devo rivedere la parte alta, forse sono rimasta un po' troppo sugli spigoli. Direi che sono state due prove positive, solide anche per la progressione che sto avendo nella velocità. Mi sento in crescita rispetto a St. Moritz ed ogni giorno mi permette di accumulare sempre più confidenza e attitudine alla velocità che lo scorso fine settimana era un po' mancata. Lunedì ho finito gli esami universitari alla Luiss: mi manca solo la tesi". Fiducia in crescita anche per Nicol Delago: "Molto meglio di ieri, ho voluto cambiare atteggiamento: non farmi portare dal pendio ma aggredirlo. Sono stata molto veloce nella parte alta: il mio skiman sta facendo un grande lavoro ed il feeling con il materiale per me è davvero importante. Sento di essere sulla strada giusta. Vedremo come saranno le condizioni domani, ma il mio focus resta sulla prestazione, il meteo non si controlla".