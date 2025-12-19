Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci, Cdm: Goggia veloce nella seconda prova discesa Val d'Isere

19 Dic 2025 - 17:05

Sofia Goggia si conferma molto veloce anche nella seconda prova cronometrata sulla Oreiller Killy di Val d'Isere: il secondo allenamento ufficiale in vista della discesa in programma domani, vede la campionessa azzurra completare il tracciato in 1'41"86, riferimento superato solo dalla tedesca Kira Weidle Winkelmann (1'41"47) che ha però saltato una porta. Goggia fa segnare il miglior riscontro nel settori centrali del tracciato e si rialza nel finale per precedere in classifica Lindsey Vonn (1'42"17) e l'austriaca Nina Ortlieb (1'42"20). Appena dietro, ottime indicazioni le raccoglie anche Nicol Delago che si trova a proprio agio nella parte alta del tracciato e paga una differenza di 83 centesimi rispetto al riferimento di Weidle Winkelmann, con Laura Pirovano nona in 1'42"53 ed Elena Curtoni 16esima in 1'43"29; oltre la ventesima piazza di giornata Nadia Delago (1'44"07), Roberta Melesi (1'45"13), Sara Thaler (1'45"38) e Sara Allemand (1'47"17). "Nella parte centrale, dove c'è velocità e si deve sciare mi sono sentita proprio bene - ha raccontato Goggia - Devo rivedere la parte alta, forse sono rimasta un po' troppo sugli spigoli. Direi che sono state due prove positive, solide anche per la progressione che sto avendo nella velocità. Mi sento in crescita rispetto a St. Moritz ed ogni giorno mi permette di accumulare sempre più confidenza e attitudine alla velocità che lo scorso fine settimana era un po' mancata. Lunedì ho finito gli esami universitari alla Luiss: mi manca solo la tesi". Fiducia in crescita anche per Nicol Delago: "Molto meglio di ieri, ho voluto cambiare atteggiamento: non farmi portare dal pendio ma aggredirlo. Sono stata molto veloce nella parte alta: il mio skiman sta facendo un grande lavoro ed il feeling con il materiale per me è davvero importante. Sento di essere sulla strada giusta. Vedremo come saranno le condizioni domani, ma il mio focus resta sulla prestazione, il meteo non si controlla".

Laura Pirovano si conferma sempre nei piani alti della classifica: "Penso che la seconda prova sia andata meglio della prima; devo ancora limare qualcosa e devo capire dove migliorare per essere più vicina alle prime. Penso di essere nel momento migliore della mia carriera, ho raggiunto una buona continuità e spero di continuare su questa linea". Sabato 20 dicembre si fa dunque sul serio: la terza discesa stagionale prenderà il via alle 10.30.

Ultimi video

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:47
DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

I più visti di Altri Sport

Simone Moro: "Macché by-pass, tutte... cavolate. Mi hanno ripulito un'aorta, tra un paio di giorni torno a casa"

Manaslu ancora stregato per Simone Moro: quale destino per la spedizione?

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

La Grande Corsa Bianca, molto più dell'Iditarod sulle Alpi

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:05
Sci, Cdm: Goggia veloce nella seconda prova discesa Val d'Isere
16:13
Tennis, Rune punta al rientro top: "Posso diventare il numero uno"
15:49
Tennis, addio ad Alberto Lazzarino: per l'amico Pietrangeli era 'il mostro'
15:03
Atletica, Mei: "Jacobs? Spero nel 2026 per la sua rinascita"
14:32
Federica Pellegrini incinta, aspetta la seconda figlia