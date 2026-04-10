Sinner può tornare numero 1 già oggi: cosa deve succedere a Montecarlo
Jannik Sinner © italyphotopress
Il venerdì dei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo mette in palio il trono del tennis mondiale, con Jannik Sinner che vede il sorpasso su Carlos Alcaraz a portata di mano già al termine delle sfide odierne. La situazione virtuale del ranking vede lo spagnolo in testa con 12.790 punti contro i 12.600 dell'azzurro, ma l'obbligo per l'iberico di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa apre uno scenario clamoroso: se oggi Sinner dovesse battere Felix Auger-Aliassime e contemporaneamente Alcaraz cadesse contro Alexander Bublik, l'altoatesino diventerebbe matematicamente il nuovo numero 1 del mondo.
Oltre a questa combinazione immediata, Sinner ha altre strade per conquistare la vetta entro domenica, come la vittoria finale del torneo o il raggiungimento della finale a patto che lo spagnolo non approdi all'ultimo atto, potendo arrivare a un vantaggio massimo di 610 punti nel caso in cui alzasse il trofeo dopo l'eliminazione odierna del rivale.
Al contrario, una riconferma del titolo da parte di Alcaraz unita a uno stop immediato dell'italiano farebbe scivolare Jannik a 990 lunghezze di distacco, rendendo la giornata di oggi uno spartiacque decisivo per la gerarchia del tennis internazionale.