Sinner può tornare numero 1 già oggi: cosa deve succedere a Montecarlo

10 Apr 2026 - 09:03
Jannik Sinner © italyphotopress

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Il venerdì dei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo mette in palio il trono del tennis mondiale, con Jannik Sinner che vede il sorpasso su Carlos Alcaraz a portata di mano già al termine delle sfide odierne. La situazione virtuale del ranking vede lo spagnolo in testa con 12.790 punti contro i 12.600 dell'azzurro, ma l'obbligo per l'iberico di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa apre uno scenario clamoroso: se oggi Sinner dovesse battere Felix Auger-Aliassime e contemporaneamente Alcaraz cadesse contro Alexander Bublik, l'altoatesino diventerebbe matematicamente il nuovo numero 1 del mondo.

Oltre a questa combinazione immediata, Sinner ha altre strade per conquistare la vetta entro domenica, come la vittoria finale del torneo o il raggiungimento della finale a patto che lo spagnolo non approdi all'ultimo atto, potendo arrivare a un vantaggio massimo di 610 punti nel caso in cui alzasse il trofeo dopo l'eliminazione odierna del rivale.

Al contrario, una riconferma del titolo da parte di Alcaraz unita a uno stop immediato dell'italiano farebbe scivolare Jannik a 990 lunghezze di distacco, rendendo la giornata di oggi uno spartiacque decisivo per la gerarchia del tennis internazionale.

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