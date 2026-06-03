MotoGp: Di Giannantonio e Morbidelli, in Ungheria con stessa carica Mugello

03 Giu 2026 - 12:24
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Fabio Di Giannantonio © Getty Images

Fabio Di Giannantonio © Getty Images

"Balaton Park è una pista molto diversa, forse opposta al Mugello. Ci sono grandissime frenate, è molto stretta e lenta; perciò, sarà importante avere una moto stabile in frenata. Lo scorso anno mi sono divertito tantissimo in Ungheria, e abbiamo mostrato un livello molto alto durante tutto il weekend. Perciò, con la carica che ci portiamo dietro dal Mugello e con i dati che abbiamo raccolto in Ungheria nel 2025, puntiamo a partire da un'ottima base, fare un bel lavoro e tornare sul podio". Così Fabio Di Giannantonio, pilota del Team VR46, in vista del Gran Premio di Ungheria della MotoGp. Il compagno di scuderia Franco Morbidelli ha aggiunto: "In Ungheria ci presentiamo con la stessa grinta che abbiamo mostrato al Mugello. Cercheremo di fare un venerdì solido, allo stesso livello che abbiamo avuto in Italia lo scorso weekend. Da lì, proveremo a continuare su quella strada mantenendo sempre il livello alto. Sono contento di correre al Balaton Park Circuit! La pista mi piace molto perché è molto particolare: è stretta, lenta e ci sono tante varianti. Qui, l'anno scorso sono andato forte e vorrei confermarmi anche quest'anno come nel 2025".

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