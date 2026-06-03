Montepremi di Wimbledon, i big del tennis aspettano aumenti in denaro

03 Giu 2026 - 10:39
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Wimbledon © Getty Images

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Il tema montepremi tiene banco anche a Wimbledon. I big del tennis hanno infatti comunicato agli organizzatori dello slam londinese di aspettarsi un sostanziale aumento dei premi in denaro per l'edizione che scatterà il prossimo 29 giugno. L'All England Club confermerà i dettagli del montepremi l'11 giugno. I giocatori, in questi giorni impegnati sulla terra rossa del Roland Garros, chiedono un aumento maggiore rispetto al 7% dello scorso anno: richieste che rientrano nella battaglia generale sugli Slam: proprio a Parigi anche i numeri uno Aryna Sabalenka e Jannik Sinner hanno aderito alla protesta limitando le conferenze stampa del media day a 15 minuti, a simboleggiare il 15% dei ricavi attualmente corrisposti dai tornei del Grande Slam. La federtennis francese presenterà entro un mese proposte concrete sull'aumento dei premi in denaro, sul benessere e sulla rappresentanza delle giocatrici. Anche i dirigenti di Wimbledon e degli US Open hanno parlato di segnali positivi dopo gli incontri avuti a inizio settimana con i giocatori. Un dibattito che è stato ritenuto "diretto e produttivo": i tornei del Grande Slam hanno compreso le richieste dei giocatori, ovvero una quota più equa dei ricavi destinati ai premi, contributi significativi al benessere dei giocatori. I tennisti puntano a un aumento a doppia cifra dopo aver mostrato delusione per il + 9,5% del montepremi del Roland Garros. A Londra i premi sono maggiori rispetto a Parigi, il montepremi totale è di 53,5 milioni di sterline, il doppio rispetto a 10 anni fa: i ricavi intanto sono cresciuti da 170 milioni a 406,5 milioni di sterline nello stesso periodo.

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