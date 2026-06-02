Monza è promossa in A2. Brescia battuta in finale playoff

I granchi scrivono la storia. Alla Pia Grande di Monza va in scena la decisiva gara 2 di queste finali di playoff entusiasmanti. La piscina è gremita ed è completamente tinta di biancorosso, l'effetto visivo è impattante ed emozionante, è ancora una volta una presa di coscienza per il fantastico lavoro svolto quotidianamente da tutta la società. Nonostante l'inizio di partita shock, con Brescia che si impone veementemente, i granchi ritrovano piano piano solidità e lucidità, guidati dalla consapevolezza di essere squadra di alto livello. L'attacco torna a macinare occasioni e reti, con A. Celli a sbloccare l'incontro con una rete strabiliante. Brescia si ritrova a un certo punto addirittura sul 6-2 ed è qui che Mazza decide di segnarsi presente all'incontro; segna lui e Monza ritrova la luce, il capocannoniere biancorosso segnerà 6 reti nell'incontro. Sarnataro aiuta a ricucire lo strappo bresciano facendo di fatto partire il parziale brianzolo. A metà partita il tabellone recita 5-6 per gli ospiti.
Nel terzo quarto, dove si decidono le partite, i granchi mettono il turbo e dimostrano di essere fatti per questi palcoscenici, per questa cornice di pubblico e per questi momenti indimenticabili. Ancora Mazza timbra due volte, D. Celli si iscrive al match e segna la prima delle due reti personali e infine R. Bestetti decide di affossare del tutto i bresciani, che non si riprenderanno più da questo parziale biancorosso: tripletta nel singolo quarto di gioco per il giovane funambolo monzese e poker in tutta la partita. L'esempio di passione e cuore del Monza risiede in una delle tante "mini-partite" giocate all'interno di questa gara 2: Salis viene espulso per eccesso di foga durante un'esultanza e subentra Vezzoli che, a freddo, si mette subito a disposizione, para tutto quello che gli passa vicino e fa vibrare ancor di più le tribune a ogni intervento. Concludono la partita anticipatamente anche diversi giocatori bresciani, compreso l'allenatore Gitto, per proteste o per limiti di falli.
Nell'ultimo quarto di gioco Monza continua a reggere e oltre ai soliti Celli e Mazza si iscrivono anche Vignati e Mungo, con due reti che chiudono di fatto i giochi e mandano la Pia Grande in paradiso. Monza chiude il match sul 16-12, e da qui in poi è un delirio unico.