Monza è promossa in A2. Brescia battuta in finale playoff

I granchi scrivono la storia. Alla Pia Grande di Monza va in scena la decisiva gara 2 di queste finali di playoff entusiasmanti. La piscina è gremita ed è completamente tinta di biancorosso, l'effetto visivo è impattante ed emozionante, è ancora una volta una presa di coscienza per il fantastico lavoro svolto quotidianamente da tutta la società. Nonostante l'inizio di partita shock, con Brescia che si impone veementemente, i granchi ritrovano piano piano solidità e lucidità, guidati dalla consapevolezza di essere squadra di alto livello. L'attacco torna a macinare occasioni e reti, con A. Celli a sbloccare l'incontro con una rete strabiliante. Brescia si ritrova a un certo punto addirittura sul 6-2 ed è qui che Mazza decide di segnarsi presente all'incontro; segna lui e Monza ritrova la luce, il capocannoniere biancorosso segnerà 6 reti nell'incontro. Sarnataro aiuta a ricucire lo strappo bresciano facendo di fatto partire il parziale brianzolo. A metà partita il tabellone recita 5-6 per gli ospiti.