Pallavolo, Nations League donne: le azzurre superano anche la Turchia

L'Italia di Julio Velasco non smette di inanellare vittorie. Poche ore dopo aver sconfitto per 3-0 l'Olanda nella seconda partita della prima fase di Nations League, in Brasile, le azzurre hanno sconfitto anche la Turchia, per 3-1 (25-16; 26-28; 25-19, 25-15). La terza vittoria consecutiva nel torneo permette all'Italia di allungare a 39 la striscia vincente in match ufficiali, aperta due anni fa. Domani le azzurre torneranno in campo per l'ultima sfida della week 1 con le padrone di casa del Brasile.