F1, Leclerc deluso: "Non ho fiducia nella macchina, così è difficile"

"Ho avuto un problema specifico che ho dal Canada, di cui non entro nel dettaglio (ai freni, ndr), e sto facendo tantissima fatica. La soluzione c'è, ma per diverse ragioni non ho voluto provarla pensando di ritrovare la fiducia qui a Montecarlo". Così un deluso Charles Leclerc commenta il suo quarto posto nelle qualifiche del Gran Premio di Montecarlo di Formula 1. "E' stata una combinazione di cose, c'erano 2-3 macchine davanti poi era il secondo giro sulla gomma e ho provato a dare più velocità. Stava andando bene io ce la metto tutta ma se non c'è fiducia nella macchina è troppo rischioso", ha aggiunto il pilota monegasco in riferimento all'ultimo tentativo finito contro il muro.
"La gara? La vedo molto difficile che domani ce la facciamo ad arrivare al livello di quelli davanti ma lo spero. Non parto battuto ma a Monaco è sempre più difficile che altrove", ha concluso.