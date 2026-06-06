F1, Leclerc deluso: "Non ho fiducia nella macchina, così è difficile"

"Ho avuto un problema specifico che ho dal Canada, di cui non entro nel dettaglio (ai freni, ndr), e sto facendo tantissima fatica. La soluzione c'è, ma per diverse ragioni non ho voluto provarla pensando di ritrovare la fiducia qui a Montecarlo". Così un deluso Charles Leclerc commenta il suo quarto posto nelle qualifiche del Gran Premio di Montecarlo di Formula 1. "E' stata una combinazione di cose, c'erano 2-3 macchine davanti poi era il secondo giro sulla gomma e ho provato a dare più velocità. Stava andando bene io ce la metto tutta ma se non c'è fiducia nella macchina è troppo rischioso", ha aggiunto il pilota monegasco in riferimento all'ultimo tentativo finito contro il muro.