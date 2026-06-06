Motociclismo, Tourist Trophy: Harrison vince un'edizione condizionata dal maltempo

Il marchio Metzeler ha completato uno storico Isle of Man TT con la vittoria di Dean Harrison nella prestigiosa gara Senior TT, dopo aver conquistato domenica scorsa la gara Superbike e aver ottenuto anche due secondi posti nella categoria Supersport. Per Metzeler e il pilota britannico di Bradford, che collaborano insieme da 14 anni, questo risultato rappresenta la seconda vittoria del Senior TT dopo il trionfo del 2019. Per il marchio di pneumatici si tratta anche della seconda vittoria consecutiva nel Senior TT, dopo quella realizzata con Davey Todd nel 2024, considerando che l’edizione 2025 è stata cancellata. Questo successo consolida il bottino di quattro vittorie ottenuto con le “big bike” alla North West 200 e nell’unica Superbike TT disputata nel 2025, tutte ottenute con pneumatici Metzeler RACETEC RR Slick. L’evento di quest’anno ha registrato condizioni perfette durante tutta la settimana di prove libere, ma il maltempo ha condizionato le gare vere e proprie e la Senior TT è stata notevolmente accorciata a seguito di un incidente.