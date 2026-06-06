Motociclismo, Tourist Trophy: Harrison vince un'edizione condizionata dal maltempo

06 Giu 2026 - 18:08
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© Ufficio Stampa

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Il marchio Metzeler ha completato uno storico Isle of Man TT con la vittoria di Dean Harrison nella prestigiosa gara Senior TT, dopo aver conquistato domenica scorsa la gara Superbike e aver ottenuto anche due secondi posti nella categoria Supersport. Per Metzeler e il pilota britannico di Bradford, che collaborano insieme da 14 anni, questo risultato rappresenta la seconda vittoria del Senior TT dopo il trionfo del 2019. Per il marchio di pneumatici si tratta anche della seconda vittoria consecutiva nel Senior TT, dopo quella realizzata con Davey Todd nel 2024, considerando che l’edizione 2025 è stata cancellata. Questo successo consolida il bottino di quattro vittorie ottenuto con le “big bike” alla North West 200 e nell’unica Superbike TT disputata nel 2025, tutte ottenute con pneumatici Metzeler RACETEC RR Slick. L’evento di quest’anno ha registrato condizioni perfette durante tutta la settimana di prove libere, ma il maltempo ha condizionato le gare vere e proprie e la Senior TT è stata notevolmente accorciata a seguito di un incidente.

Dean Harrison e la sua Honda CBR1000RR, equipaggiata con pneumatici Metzeler RACETEC RR Slick, sono stati tra i protagonisti assoluti in tutte le categorie di quest’anno.
Per Metzeler il TT rappresenta un’attività di rilevanza globale: in qualità di “Official Tyre Partner”, il marchio è presente con un race service dedicato, il glamping Metzeler TT Village e il sempre affollato Metzeler Store situato sotto la tribuna principale del TT.
 
L’edizione 2026 ha inoltre visto la leggenda dell’Isle of Man TT, John McGuinness, celebrare il suo 30° anno in sella, ed è stato quindi naturale vederlo compiere un demo lap sul difficile tracciato con una Honda CBR1000RR-R stradale equipaggiata con i nuovissimi pneumatici stradali Metzeler SPORTEC 01 RS. L’iniziativa ha ricalcato la recente attività promozionale effettuata alla North West 200, con Dean Harrison che ha entusiasmato i fan in sella alla Fireblade con livrea Metzeler.

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