Basket: Venezia batte Bologna, sarà finale scudetto con Milano

La Reyer Venezia è in finale Scudetto del campionato di basket di Serie A. In gara 4 delle semifinali, la squadra allenata da Neven Spahija ha battuto la Virtus Bologna per 90-83, chiudendo così la serie sul 3-1. Venezia incontrerà in finale l'Olimpia Milano, che ha concluso ieri con lo stesso risultato la serie contro Brescia. Per Venezia 30 i punti di Cole, 22 di Tessitori e 17 di Parks. Per la Virtus, campione d'Italia in carica e prima nella regular season, sono stati 19 i punti di Niang, 17 quelli di Edwards e Morgan.