Sinner, il segreto di Laila Hasanovic: perché è diversa da Maria Braccini

La vera differenza tra Maria Braccini, ex di Jannik Sinner, e Laila Hasanovic, attuale compagna del numero 1 al mondo? Secondo il Corriere della Sera è la discrezione. Mentre la modella danese è "d’accordo nel non postare foto con Jannik sui social" e sa quando Jannik ha bisogno di tempi e spazi da solo, la fine della storia Maria Braccini nel 2021 sembra sia dovuta proprio per una foto di coppia postata su Instagram senza il consenso di Sinner.