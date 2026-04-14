Sinner, il segreto di Laila Hasanovic: perché è diversa da Maria Braccini

Qual è la differenza tra Laila Hasanovic e Maria Braccini? Ecco perché il numero 1 al mondo ha scelto la discrezione della modella danese per la sua vita privata.

14 Apr 2026 - 10:49
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La vera differenza tra Maria Braccini, ex di Jannik Sinner, e Laila Hasanovic, attuale compagna del numero 1 al mondo? Secondo il Corriere della Sera è la discrezione. Mentre la modella danese è "d’accordo nel non postare foto con Jannik sui social" e sa quando Jannik ha bisogno di tempi e spazi da solo, la fine della storia Maria Braccini nel 2021 sembra sia dovuta proprio per una foto di coppia postata su Instagram senza il consenso di Sinner.

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