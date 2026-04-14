Short track, Arianna Fontana: "Momento di appendere pattini al chiodo non è arrivato"

14 Apr 2026 - 18:19

"Sinceramente finite le Olimpiadi pensavo di svegliarmi con una sensazione di appagamento e dire: 'Ok Arianna, puoi appendere i pattini al chiodo'. Quella sensazione, però, non è ancora arrivata". Lo ha raccontato la pattinatrice di short track Arianna Fontana ai microfoni di Lombardia Notizie, dopo aver ricevuto dalla Regione la Rosa Camuna, la massima onorificenza della Lombardia. "Non ho neanche fretta di rimettermi sui pattini - ha aggiunto -. Sto lasciando tutte le porte aperte, senza prendere decisioni affrettate. Vedremo insieme cosa ci riserverà il futuro". 

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