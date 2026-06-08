Serena Williams e il ritorno in campo: "Nulla da perdere e dimostrare"

La seconda è anche una questione di memoria: "Più di tutto mi sono mancati l'atmosfera e il viaggiare - ha riflettuto lei di fronte ai microfoni -. L'ho fatto letteralmente per tutta la vita e quando smetti di fare qualcosa che fai da sempre, da quando hai memoria, credo che finisci per darlo per scontato". A darle la spinta definitiva per rimettersi sui binari è stata una ragazzina di diciannove anni capace la scorsa estate di vincere il suo primo WTA1000 in quel di Montreal, Victoria Mboko: "L'ho vista giocare a Montreal l'anno scorso. Sono rimasta colpita dal suo gioco e dal suo atteggiamento. La cosa che mi è piaciuta di più è che, la volta successiva che ha giocato, ha continuato a vincere - ha raccontato Serena - Mi è piaciuto molto. Mi ha ricordato molto me stessa. A volte vinci una partita e poi attraversi un momento di calo - ed è del tutto normale - ma mi è piaciuto vedere quanto fosse determinata".