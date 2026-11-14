Scherma, Cdm spada: Santuccio vince a Wuxi al rientro dall'infortunio

Alberta Santuccio torna a gareggiare e conquista subito il successo nella tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Wuxi, in Cina. Una vittoria sancita dal 13-12 al minuto supplementare in finale contro la coreana e campionessa mondiale in carica Sera Song. L'olimpionica catanese si conferma così numero 1 al mondo tra le spadiste, svettando per la quinta volta in carriera sul gradino più alto del podio. Il risultato acquista ancor più valore se si pensa all'infortunio al ginocchio destro accusato durante l'esordio stagionale a Casablanca meno di un mese fa, che la 32enne delle Fiamme Oro è riuscita a lasciarsi alle spalle in tempi record. Il cammino di Santuccio si è aperto con un doppio successo per 15-12, prima sulla canadese Nicole Xuan e poi sulla polacca Alicja Klasik. Negli ottavi successo per 14-11 sulla russa Tatiana Gudkova, poi nei quarti un netto 13-7 alla francese Marie Florence Candassamy. In semifinale, contro l'ungherese Eszter Muhari, in un match equilibratissimo, punto a punto, Santuccio è arrivata a giocarsi tutto al minuto supplementare, dove ha piazzato l'ultima e decisiva stoccata del 9-8, che è valsa la finale, decisa anch'essa all'ultima stoccata.