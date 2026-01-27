Sci: Meillard vince il gigante di Schladming, Borsotti nono

27 Gen 2026 - 22:09

Lo svizzero Loic Meillard ha vinto lo slalom gigante notturno di Schladming (Austria), l'ultima prova di specialità della coppa del mondo maschile di sci prima delle Olimpiadi di Milano Cortina. Meillard, secondo dopo la prima manche, ha chiuso con il tempo totale di 2:14.38, precedendo il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, il migliore nella prima discesa, e il francese Alban Elezi Cannaferina. Quarto posto per il leader della classifica generale, Marco Odermatt. Quanto agli azzurri, delude l'azzurro Alex Vinatzer, che dopo la quinta posizione nella prima manche ha commesso un grave errore nella seconda, finendo 23/o, così il migliore è risultato Giovanni Borsotti, che ha chiuso al nono posto. Si era qualificato per la seconda frazione anche Simon Talacci, che però non ha gestito bene la sua prova chiudendo col peggior tempo e l'ultimo posto. Domani la tappa di Schladming si completerà con lo slalom, sempre in notturna. 

