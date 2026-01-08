Logo SportMediaset

Sci freestyle, l'olimpionica Tess Ledeux infortunata: niente Giochi

08 Gen 2026 - 21:15

La medaglia olimpica Tess Ledeux non prenderà parte ai Giochi invernali di Milano-Cortina del mese prossimo. La sciatrice freestyle ha spiegato di non essersi ancora completamente ripresa dalla commozione cerebrale subita lo scorso marzo, in seguito all'incidente in Coppa del Mondo. Ledeux ha annunciato sui social media che salterà l'intera stagione per concentrarsi sul recupero. Definisce questa decisione la più difficile della sua vita, ma sottolinea che la sua salute è la massima priorità. Ledeux prevede di prendersi il tempo necessario per riprendersi e non vede l'ora di partecipare alle Olimpiadi del 2030 in Francia.

