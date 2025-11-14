Sci di fondo, sprint Fis in tecnica classica: Barp quarto a Muonio

L'inverno di Elia Barp e Federico Pellegrino si apre ai piedi del podio nella sprint in tecnica classica di Muonio (Finlandia), primo atto del trittico di gare Fis che precede di due settimane la tappa di debutto di Coppa del Mondo, in programma a Ruka (Finlandia) tra il 28 ed il 30 novembre: quarto posto per Barp, quinto per Pellegrino, mentre nella gara femminile è quinta Iris De Martin Pinter. Pellegrino e Barp sono stati assoluti protagonisti sin dal turno di qualificazione che ha visto il campione valdostano superato dal solo padrone di casa Juuso Haarala, con il veneto autore del quarto tempo. Entrambi gli azzurri hanno saputo poi imporsi nella rispettiva batteria, con Pellegrino secondo nella semifinale della parte bassa del tabellone e Barp terzo nella prima, con tanto di miglior tempo di ripescaggio. In finale ad avere la meglio è quindi stato l'austriaco Benjamin Moser, pronto ad infilare i due finnici Haarala e Rantala, con Barp e Pellegrino nella scia; sesto l'altro finlandese Niilo Moilanen. Il primo turno ha invece presentato il semaforo rosso a Davide Graz e Michael Hellweger, rispettivamente quinto e quarto nelle proprie batterie dopo il decimo e trentesimo tempo in qualificazione.