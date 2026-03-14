Ciclismo, Del Toro vince la tappa finale e conquista la Tirreno Adriatico

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Isaac Del Toro ha dichiarato: "Bella lotta metro su metro, sono contentissimo di avercela fatta. Ieri avevo espresso il mio desiderio di vincere la tappa, ma quando ha attaccato Pellizzari non ero sicuro di riuscire a rientrare. Non potevamo dargli troppo spazio. Manca una tappa alla fine, dobbiamo rimanere concentrati e portare a casa la Maglia Azzurra".