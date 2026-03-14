Ciclismo, Del Toro vince la tappa finale e conquista la Tirreno Adriatico
La Maglia Azzurra Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) ha vinto la sesta tappa della Tirreno Adriatico, la San Severino Marche-Camerino di 188 km, aggiudicandosi così la Corsa dei due mari per la prima volta.
Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) e Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto, quarto un coraggioso Giulio Pellizzari (Red Bull - Bora - Hansgrohe).
Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Isaac Del Toro ha dichiarato: "Bella lotta metro su metro, sono contentissimo di avercela fatta. Ieri avevo espresso il mio desiderio di vincere la tappa, ma quando ha attaccato Pellizzari non ero sicuro di riuscire a rientrare. Non potevamo dargli troppo spazio. Manca una tappa alla fine, dobbiamo rimanere concentrati e portare a casa la Maglia Azzurra".