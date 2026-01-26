Sci, Coppa Europa: Allemand terza nel SuperG di Orcieres
Sara Allemand è ancora sul podio di Coppa Europa: la venticinquenne di Bardonecchia è terza nel superG che apre la tappa del circuito continentale ad Orcieres (Francia), piazzamento che segue i due successi conquistati la scorsa settimana proprio in superG a St. Anton am Alberg, sale così a quota 7 il bottino complessivo di podi in Coppa Europa per l'azzurra piemontese. La vittoria di giornata è andata alla tedesca Fabiana Dorigo che col tempo di 1'06"34 ha preceduto di 47 centesimi di secondo l'austriaca Lisa Grill e di 0"61 Alleamdn, seguita dalle due svizzere Stefanie Grob e Jasmin Mathis, staccate rispettivamente di 0"73 e 0"75.
A seguire, ottimi riscontri in top 10 per Ilaria Ghisalberti, ottava a 0"89, e Carlotta De Leonardis, nona a 0"96, con Ludovica Righi diciannovesima a 1"39, Sara Thaler ventunesima a 1"47, Vicky Bernardi ventinovesima a 2"11 seguita dalla diciassettenne Arianna Putzer che col trentesimo posto coglie il primo punto della carriera nel circuito. Appena oltre la zona punti invece Giulia Albano, Federica Lani e Sofia Amigoni, più attardate Alice Calaba, Ivy Schölzhorn, Monica Zanoner e Beatrice Mazzoleni.
Allemand conferma la leadership nella classifica di specialità con 260 punti che le garantiscono un margine di 100 lunghezze sulla norvegese Marte Monsen (160) mentre Grill è terza con 121. La piemontese è seconda nella generale con 450 punti preceduta dalla pisana Alice Pazzaglia (580); terza è Grob con 367.
La tappa di Orcieres Merlette prosegue martedì e mercoledì con due giornate di prove in vista delle discese in programma giovedì e venerdì.