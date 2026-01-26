Sci, Coppa Europa: Allemand terza nel SuperG di Orcieres

Sara Allemand è ancora sul podio di Coppa Europa: la venticinquenne di Bardonecchia è terza nel superG che apre la tappa del circuito continentale ad Orcieres (Francia), piazzamento che segue i due successi conquistati la scorsa settimana proprio in superG a St. Anton am Alberg, sale così a quota 7 il bottino complessivo di podi in Coppa Europa per l'azzurra piemontese. La vittoria di giornata è andata alla tedesca Fabiana Dorigo che col tempo di 1'06"34 ha preceduto di 47 centesimi di secondo l'austriaca Lisa Grill e di 0"61 Alleamdn, seguita dalle due svizzere Stefanie Grob e Jasmin Mathis, staccate rispettivamente di 0"73 e 0"75.