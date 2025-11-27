Logo SportMediaset

Sci, CdM: Paris nella lista partenti SuperG di Copper Mountain

27 Nov 2025 - 14:24

Dominik Paris figura nella lista dei partenti per il SuperG di Copper Mountain, in Colorado, prova valida di Coppa del Mondo. Il discesista di Val d'Ultimo è reduce da una distorsione alla caviglia rimediata in settimana durante un allenamento in slalom ma riposo e terapie hanno consentito al veterano azzurro di non mancare alla prima gara di velocità della stagione, in programma alle 19 italiane.

Il campione della Val d'Ultimo, portacolori dei Carabinieri ha dunque deciso, insieme allo staff, di partecipare alla gara d'apertura della stagione della velocità. Mercoledì, Paris ha calzato gli scarponi ed ha fatto un paio di giri di pista, senza assumere antidolorifici, riscontrando che la caviglia non gli provocava troppo dolore. Di lì la decisione di gareggiare. A Copper la pista si presenta in ottime condizioni, con una bella neve, ben tirata, bagnata dagli organizzatori in alcuni tratti e con il freddo che sta scendendo sulla località americana a compattare il tutto. Ci sono le condizioni per un buon inizio della stagione veloce. Saranno nove gli azzurri al via (start alle 19 ora italiana): Guglielmo Bosca partirà con il 6, Mattia Casse con il 14 e Paris con il 15. Giovanni Franzoni con il 19. Quindi Christof Innerhofer con il 31, Marco Abbruzzese (che ha il posto fisso ottenuto alla fine della passata stagione) con il 41, Benjamin Alliod con il 47, Florian Schieder con il 53 e Nicolò Molteni con il 57. C'è molta attenzione per le prestazioni degli svizzeri, lo scorso anno dominatori delle prove veloci, e anche per il rientro del campione norvegese Alexander Aamodt Kilde, a quasi due anni dall'infortunio di Wengen del 13 gennaio 2024.

