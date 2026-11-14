Sci, Cdm: Aicher beffa Colturi nello slalom di Levi, male le azzurre

Lo slalom di Coppa del mondo di Levi è stato vinto dalla tedesca Emma Aicher, 23 anni compiuti ieri e forti ambizioni di conquista della grande coppa del mondo dopo il secondo posto della passata stagione. Con 1.52.62, è il suo primo successo nella disciplina. Seconda Lara Colturi, l'italiana che gareggia per l'Albania, come già fu seconda del gigante di esordio di Soelden. Lei - venti anni domani - e Aicher ora sono in testa alla classifica generale con 160 punti. Terzo posto su podio per l'austriaca Katharina Truppe. Miglior azzurra è Beatrice Sola, 19/a in 1.55.48. Un risultato in qualche modo confortante visto che la trentina ha 23 anni e questo è miglior risultato della sua ancor breve carriera, ottenuto gareggiando con l'alto pettorale 50. In classifica ci sono poi le altre azzurre Lara della Mea 20/a in 1.55.51 e Martina Peterlini 24/a in 1.56.13.