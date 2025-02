Sci, Casse: "Una boccata di ossigeno che fa bene al morale"

"Una boccata di ossigeno, che fa bene al morale. Sto avendo un buon ritmo e buone sensazioni e oggi sono riuscito a metterlo in campo. Finalmente, una buona gara, di cui sono soddisfatto. Gli svizzeri sono in piena fiducia e questo fa sì che abbiano queste prestazioni stellari". Così Mattia Casse, quinto nel SuperG di Crans Montana. "Mi sono divertito, soprattutto nella parte alta - ha detto Christof Innerhofer che a 40 anni, sfiora la top ten piazzandosi 12mo -. Ho fatto un po' più fatica nella parte bassa. Non è facile partire con il numero 30, quando è andato via il sole ho pensato che fosse un peccato. Sapevo che sarebbe potuto essere un buon superG per me, perché sono molto migliorato in queste condizioni. Ci ho creduto e ci metto sempre tutto: un buon risultato fa sicuramente bene".