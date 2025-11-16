Logo SportMediaset

Sci alpino, Hirscher rinvia il rientro: "Torno a gennaio"

16 Nov 2025 - 17:39

Marcel Hirscher ha annunciato su Instagram il rinvio del suo ritorno alle competizioni a gennaio, poco prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina (6-22 febbraio). "Ci sono progressi. La mia precisione sta migliorando. Tornerò a gennaio", ha scritto l'austriaco, 36 annni. Si era ammalato per una infezione virale a ottobre e si era ritirato dallo slalom gigante di apertura della Coppa del Mondo a Soelden, in Austria, e poi dallo slalom di Levi, in Finlandia. Considerato da molti il ;;più grande sciatore di tutti i tempi con il suo record di otto titoli assoluti in Coppa del mondo e 67 vittorie in Coppa del Mondo, Hirscher ha tentato il ritorno lo scorso inverno all'età di 35 anni, dopo cinque di assenza dalle competizioni. Ma dopo sole tre gare di Coppa del mondo, in cui si è piazzato molto indietro rispetto ai primi, l'austriaco, che ora corre per l'Olanda, si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro in allenamento, ponendo fine alla sua stagione e mettendo seriamente in dubbio il futuro della sua carriera. A giugno, ha annunciato di voler comunque tentare un altro ritorno per la stagione invernale 2025-2026, che includerà le Olimpiadi di Milano-Cortina. 

