Automobilismo, il team Peugeot conferma i piloti per il Wec

Il pilota belga Stoffel Vandoorne (33) riprende il suo posto nel Team Peugeot TotalEnergies, continuando a contribuire con la sua conoscenza e prestazioni, due qualità già dimostrate dal neozelandese Nick Cassidy (31) durante le sue due sessioni di test al volante della PEUGEOT 9X8, incluso il Test del Bahrain, dove ha segnato il secondo tempo più veloce della giornata. Questi sei piloti a tempo pieno saranno supportati da due collaudatori e piloti di sviluppo: Jean-Eric Vergne (35) e Alex Quinn (24). Quinn ha scoperto la PEUGEOT 9X8 durante il Test per i Rookie in Bahrain all'inizio di questo mese. Il Team Peugeot TotalEnergies annuncerà all'inizio del prossimo anno come saranno compste le squadre piloti per la #93 e la #94 per il Campionato Mondiale FIA Endurance 2026. Restate sintonizzati!