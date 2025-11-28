Automobilismo, il team Peugeot conferma i piloti per il Wec

© Ufficio Stampa
Dopo l'ultima gara del Campionato Mondiale FIA Endurance 2025 e il Rookie Test tenutosi in Bahrain all'inizio di novembre, il Team Peugeot TotalEnergies ha confermato il proprio team di piloti da gara e collaudo/sviluppo per la stagione FIA WEC 2026. Il pilota britannico Paul Di Resta (39) e il francese Loïc Duval (43), i membri più esperti del Team Peugeot TotalEnergies con 26 gare ciascuno, torneranno entrambi per la quarta stagione completa FIA WEC. Il Team Peugeot TotalEnergies farà anche affidamento sui suoi giovani talenti, il danese Malthe Jakobsen (22) e il francese Théo Pourchaire (22); entrambe hanno dimostrato un enorme potenziale durante il loro anno da rookie con i Leoni nel 2025.
Il pilota belga Stoffel Vandoorne (33) riprende il suo posto nel Team Peugeot TotalEnergies, continuando a contribuire con la sua conoscenza e prestazioni, due qualità già dimostrate dal neozelandese Nick Cassidy (31) durante le sue due sessioni di test al volante della PEUGEOT 9X8, incluso il Test del Bahrain, dove ha segnato il secondo tempo più veloce della giornata. Questi sei piloti a tempo pieno saranno supportati da due collaudatori e piloti di sviluppo: Jean-Eric Vergne (35) e Alex Quinn (24). Quinn ha scoperto la PEUGEOT 9X8 durante il Test per i Rookie in Bahrain all'inizio di questo mese. Il Team Peugeot TotalEnergies annuncerà all'inizio del prossimo anno come saranno compste le squadre piloti per la #93 e la #94 per il Campionato Mondiale FIA Endurance 2026. Restate sintonizzati!