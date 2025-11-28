Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Automobilismo, il team Peugeot conferma i piloti per il Wec

28 Nov 2025 - 15:00
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dopo l'ultima gara del Campionato Mondiale FIA Endurance 2025 e il Rookie Test tenutosi in Bahrain all'inizio di novembre, il Team Peugeot TotalEnergies ha confermato il proprio team di piloti da gara e collaudo/sviluppo per la stagione FIA WEC 2026. Il pilota britannico Paul Di Resta (39) e il francese Loïc Duval (43), i membri più esperti del Team Peugeot TotalEnergies con 26 gare ciascuno, torneranno entrambi per la quarta stagione completa FIA WEC. Il Team Peugeot TotalEnergies farà anche affidamento sui suoi giovani talenti, il danese Malthe Jakobsen (22) e il francese Théo Pourchaire (22); entrambe hanno dimostrato un enorme potenziale durante il loro anno da rookie con i Leoni nel 2025.

Il pilota belga Stoffel Vandoorne (33) riprende il suo posto nel Team Peugeot TotalEnergies, continuando a contribuire con la sua conoscenza e prestazioni, due qualità già dimostrate dal neozelandese Nick Cassidy (31) durante le sue due sessioni di test al volante della PEUGEOT 9X8, incluso il Test del Bahrain, dove ha segnato il secondo tempo più veloce della giornata. Questi sei piloti a tempo pieno saranno supportati da due collaudatori e piloti di sviluppo: Jean-Eric Vergne (35) e Alex Quinn (24). Quinn ha scoperto la PEUGEOT 9X8 durante il Test per i Rookie in Bahrain all'inizio di questo mese. Il Team Peugeot TotalEnergies annuncerà all'inizio del prossimo anno come saranno compste le squadre piloti per la #93 e la #94 per il Campionato Mondiale FIA Endurance 2026. Restate sintonizzati!

Ultimi video

01:56
DICH VOLANDRI POST COPPA DAVIS DICH

Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

00:35
MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

01:05
NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

01:19
La Nfl è su Mediaset

La Nfl è su Mediaset

01:27
237 giorni dopo

237 giorni dopo

00:33
MCH FRANCOBOLLI LUNA ROSSA MCH

Luna Rossa, il francobollo e l'annullo celebrativo

00:49
MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

00:29
Fiaccola olimpica accesa

Fiaccola olimpica accesa

00:31
MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

01:21
TANIA CAGNOTTO PER GIORNATA VIOLENZA DONNA 25/11 MCH

Tania Cagnotto per la giornata contro la violenza sulle donne

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:56
DICH VOLANDRI POST COPPA DAVIS DICH

Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

I più visti di Altri Sport

MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

America's Cup, Luna Rossa attende ancora per l'iscrizione: possibili problemi con il budget cap

MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

Lottatrice di MMA aggredisce due agenti in aereo: arrestata Sinead Kavanagh VIDEO

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:23
Sci alpino, Goggia: "A Copper concentrata dalla prima all'ultima porta"
16:43
F1, Piastri svetta nelle Libere 1 in Qatar
15:00
Automobilismo, il team Peugeot conferma i piloti per il Wec
12:17
Pallavolo, la Numia Vero Volley Milano ingaggia Li Yingying
10:58
Kitesurf, i fratelli Casati scrivono la storia: la finale del Red Bull King of the Air 2025 è tutta italiana