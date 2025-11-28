Kitesurf, i fratelli Casati scrivono la storia: la finale del Red Bull King of the Air 2025 è tutta italiana

Se la finale maschile ha emozionato per la sua componente familiare, quella femminile ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. A spuntarla è stata la svedese Nathalie Lambrecht, che ha superato l’olandese Zara Hoogenraad per appena 0.55 punti (26.92 contro 26.37). Sul podio anche la slovena Lana Herman, entrata in gara come sostituta dell’ultima ora e diventata una delle protagoniste assolute dell’evento, con 23.73 punti.

"È incredibile, sto ancora cercando di realizzare tutto questo. Grazie al mio coach, ai miei sponsor e a chi ha creduto in me", ha dichiarato Lambrecht subito dopo la vittoria.