Tennis, Atp Acapulco: Davidovich Fokina ko, Bellucci ai quarti

26 Feb 2026 - 09:21

Continua il percorso di Mattia Bellucci all'ATP 500 sul duro all'Arena di Acapulco, in Messico. L'italiano n.110, alla prima partecipazione all'ATP 500 messicano, ha battuto nettamente, 6-3 6-3, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (14), testa di serie numero 4, che l'aveva sconfitto proprio qui un anno fa nel loro unico precedente confronto diretto, dopo aver salvato quattro match point. Per raggiungere la semifinale ora Bellucci dovrà battere lo statunitense Frances Tiafoe (n. 28), che l'ha sconfitto nell'unico confronto diretto, al Roland Garros nel 2024.

