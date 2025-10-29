Logo SportMediaset

Sci, alpino, famiglia Lorenzi: "In procura Bolzano procedimento penale per morte Matilde"

29 Ott 2025 - 21:05

"La Procura della Repubblica di Bolzano ha accolto le nostre richieste e ha dato impulso a un procedimento penale, ad oggi pendente, in cui è in corso un incidente probatorio che porterà a ricostruire, sia dal punto di vista della dinamica, sia da quello medico, le cause della tragedia che ha colpito tutti noi". Lo fa sapere la famiglia di Matilde Lorenzi, la sciatrice morta un anno fa a 19 anni durante un allenamento in Val Senales, in Alto Adige. In un primo momento la procura aveva considerato l'accaduto come una fatalità, aprendo un fascicolo per atti non costituenti reato, senza ravvisare responsabilità penali. In questi mesi la famiglia Lorenzi ha portato avanti una battaglia per la verità accanto a numerose iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza in pista.

