Scherma: Mondiali, oggi primi assalti con Rossella Fiamingo in pedana

Gli azzurri, guidati dai Commissari tecnici Dario Chiadò per la spada e Simone Vanni per il fioretto, affiancati dai maestri e componenti dello staff al seguito, hanno svolto anche ieri una sessione di lavoro utile per ambientarsi all'Olympic Palace, sede della kermesse iridata, sotto gli occhi del Capo delegazione Daniele Garozzo. Da oggi sarà in Georgia anche il Presidente federale Luigi Mazzone, atteso inoltre mercoledì al tavolo dei relatori di un convegno organizzato dalla Federazione Internazionale sulla tematica dell'inclusività nella scherma mondiale. Dunque, martedì d'apertura con Rossella Fiamingo in pedana per le qualificazioni, poi mercoledì le prime medaglie in palio.