Scherma, Cdm spada: sette azzurre nel tabellone principale di Fujairah

Sette azzurre avanzano al tabellone principale della gara individuale femminile nella tappa di Coppa del Mondo di spada a Fujairah. Erano già ammesse alla giornata clou di sabato, per diritto di ranking, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk, tutte tra le top 16 della classifica mondiale. Fin dopo la fase a gironi, chiusa con cinque vittorie e una sola sconfitta (aliquota di +17), si è aggiunta alle compagne Federica Isola. Il numero delle spadiste del ct Dario Chiadò è poi salito a sette qualificate dopo i tabelloni preliminari, che hanno visto anche Carola Maccagno e Lucrezia Paulis staccare l'ambito pass. Stop nell'assalto decisivo per Alessandra Bozza, mentre si sono fermate nel turno precedente Gaia Caforio e Beatrice Cagnin. Out dopo la fase a gironi Nicol Foietta e Roberta Marzani. Domani la tappa di Coppa del Mondo di spada negli Emirati Arabi proseguirà con le qualificazioni della gara maschile, e inizieranno anche - sempre con le fasi preliminari - le competizioni delle altre armi che vedranno di scena le fiorettiste a Hong Kong, le sciabolatrici a Tunisi per il GP e il fioretto maschile a Parigi.