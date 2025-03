Scherma: 66° Trofeo Luxardo, a Padova il meglio della sciabola mondiale

Il Consigliere federale Marcello Scisciolo, dopo aver portato i saluti del Presidente della FIS, Luigi Mazzone, e ringraziato il Comitato organizzatore per gli sforzi compiuti, ha sottolineato: "Il Trofeo Luxardo è un evento simbolo del panorama mondiale, la gara che è nel cuore di tutti. Una tradizione che non si smentisce mai e nel solco della quale quest'anno si sono registrati numeri straordinari: 260 iscritti provenienti da 44 Paesi, tutti i top 16 del Ranking in pedana. Per la Federazione Italiana Scherma, impegnata nello sviluppo dell'attività e nella crescita dei numeri di tutte le specialità e in particolare della sciabola, si tratta di una manifestazione importantissima, ancor di più perché coinciderà con la prima uscita ufficiale del neo CT della sciabola maschile azzurra Andrea Terenzio. Un debutto sicuramente speciale".