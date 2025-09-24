Santa Caterina Valfurva anticipa la stagione: dal 31 ottobre torna lo sci di fondo grazie allo snowfarming

Antonio Biella, Direttore Generale di Acqua S.Bernardo, ha, inoltre, sottolineato l'importanza di questa collaborazione: “Siamo orgogliosi di questa partnership che si sviluppa nel segno della valorizzazione del territorio e della vicinanza al mondo degli sport invernali. Ho personalmente un forte legame con questo territorio e sono molto soddisfatto delle azioni che stiamo mettendo in campo con partner così attenti alla tutela ambientale, come il sindaco Luca Bellotti e la Pro Loco. Insieme, abbiamo creato una progettualità condivisa nel realizzare qui un lungo percorso di attenzione all'ambiente, in cui S.Bernardo crede fermamente.”