Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Santa Caterina Valfurva anticipa la stagione: dal 31 ottobre torna lo sci di fondo grazie allo snowfarming

24 Set 2025 - 13:02
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Per gli atleti dello sci di fondo, l’inizio della stagione in Valtellina è già alle porte: dal 31 ottobre 2025, infatti, la celebre pista Valtellina di Santa Caterina Valfurva sarà nuovamente operativa, pronta ad accoglierli per i loro allenamenti. Il merito è dello snowfarming, un innovativo sistema di conservazione della neve che rappresenta un modello virtuoso di sostenibilità ambientale, messo in atto grazie alla sinergia tra il Comune di Valfurva, la Pro Loco e alcuni partner privati sensibili alle stesse tematiche, a cominciare da Acqua S.Bernardo.

LA PISTA VALTELLINA INCONTRA LO SNOWFARMING

Con lo snowfarming, la neve della precedente stagione invernale viene accuratamente stoccata durante l'estate e protetta da speciali teli termoisolanti, per poi essere riutilizzata quando necessario. Sebbene questa pratica sia già consolidata nell'arco alpino, per il comprensorio di Bormio rappresenta un'importante novità che dimostra come sia possibile conciliare le esigenze del turismo sportivo con la tutela ambientale.

UNA COLLABORAZIONE PREZIOSA TRA ISTITUZIONI E PARTNER PRIVATI

Il progetto ha visto la luce grazie al supporto di diversi enti e realtà del territorio, a cominciare da Comunità Montana Alta Valtellina e dall'Amministrazione Provinciale di Sondrio, che hanno investito risorse significative per il miglioramento della struttura. Ma un ruolo altrettanto centrale è svolto da Acqua S.Bernardo, che ha deciso di affiancare le istituzioni in questo percorso di sostenibilità.

“A nome dell'Amministrazione Comunale ringrazio la Comunità Montana Alta Valtellina per il contributo accordato nonché l'Amministrazione Provinciale che ha deciso di investire risorse per il miglioramento della Pista Valtellina, un unicum per bellezza e qualità della neve nel panorama valtellinese. Un sentito ringraziamento va inoltre agli sponsor privati, che testimoniano un’attenzione per un turismo sostenibile e, nel contempo, per la crescita della località sciistica”, ha dichiarato il Sindaco di Valfurva Luca Bellotti.

Antonio Biella, Direttore Generale di Acqua S.Bernardo, ha, inoltre, sottolineato l'importanza di questa collaborazione: “Siamo orgogliosi di questa partnership che si sviluppa nel segno della valorizzazione del territorio e della vicinanza al mondo degli sport invernali. Ho personalmente un forte legame con questo territorio e sono molto soddisfatto delle azioni che stiamo mettendo in campo con partner così attenti alla tutela ambientale, come il sindaco Luca Bellotti e la Pro Loco. Insieme, abbiamo creato una progettualità condivisa nel realizzare qui un lungo percorso di attenzione all'ambiente, in cui S.Bernardo crede fermamente.”

L'attenzione all'ambiente non si ferma, infatti, qui: Acqua S.Bernardo ha annunciato che nel 2026, in occasione del suo primo centenario, raggiungerà la neutralità carbonica. Un traguardo che rafforza ulteriormente la partnership con il comune di Valfurva, uniti nella promozione di un modello di turismo rispettoso dell'ambiente e dell'eccellenza sportiva del territorio.

DATA E MODALITÀ DI APERTURA

L’apertura dell’anello di 2 km, riservata ai soli atleti, è fissata per venerdì 31 ottobre 2025. L'accesso prevede un biglietto giornaliero di 10 euro, applicato esclusivamente ad atleti, comitati e sci club non del territorio. Sono invece esonerati dal pagamento i tecnici, gli skiman, i fisioterapisti e gli sci club locali.

Per il pubblico degli appassionati non agonisti, tempistiche e modalità di apertura saranno comunicate nelle prossime settimane.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:58
liverb

Red Bull Backseating: il Gdr diventa interattivo

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:19
DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

01:28
Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

00:45
DICH BALASO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Balaso: "Buonissima partita sotto ogni punto di vista, ora testa ai quarti"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

02:16
DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

02:58
liverb

Red Bull Backseating: il Gdr diventa interattivo

I più visti di Altri Sport

DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:06
Tennis, Berrettini torna a vincere all'esordio a Tokyo
13:02
Santa Caterina Valfurva anticipa la stagione: dal 31 ottobre torna lo sci di fondo grazie allo snowfarming
12:55
Mondiali volley, De Giorgi esulta: "Adesso viene il bello"
11:27
Mondiali volley: 3-0 al Belgio, Italia in semifinale
10:46
Tennis, Sinner pronto al rientro: "Sto lavorando su cose nuove"