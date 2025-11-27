Logo SportMediaset

Milano-Cortina: accensione albero Natale a Livigno con mascotte Giochi

27 Nov 2025 - 23:15

A Livigno la luce non è mai soltanto luce: è un segnale, un gesto collettivo, un modo creativo per raccontare chi siamo. E quest'anno, più che mai, l'accensione dell'albero in Piazza della Chiesa di Santa Maria, prevista per venerdì 5 dicembre, diventa un simbolo potente del cammino che ci separa dai Giochi Olimpici Invernali del 2026. Un rito che inaugura ufficialmente l'inverno più atteso di sempre, trasformando il cuore del paese in un palcoscenico carico di emozione e di partecipazione collettiva. La cerimonia prenderà il via alle 17 con la sfilata che partirà dalla Piazza del Comune per raggiungere Piazza della Chiesa. Ad aprire il corteo, le Mascotte ufficiali delle Olimpiadi 2026, il Gruppo Folkloristico di Livigno e i giovani dello Sporting Club Livigno: un intreccio perfetto di tradizione, sport e futuro, che riflette al meglio l'anima della località. Alle 17:30, l'arrivo in piazza, accolti dal Sindaco Remo Galli e da alcuni atleti del Livigno Team, darà il via al momento clou: l'accensione dell'albero, vestito per l'occasione con i colori di Milano Cortina 2026, a due mesi circa dall'inizio dei Giochi.

Un gesto semplice, ma carico di un significato simbolico: una luce che si accende per ricordare anche quella della torcia olimpica, attesa in paese il prossimo 30 gennaio, anticipando l'atmosfera dei Cinque Cerchi che a febbraio illuminerà le montagne livignasche, teatro d'élite del freestyle e dello snowboard. Una scintilla che diventa ponte, promessa, visione: Livigno, che da anni lavora con cura e attenzione al dettaglio per il proprio futuro, inaugura così un inverno che sarà storia.

Mentre i riflessi dell'albero giocheranno col bianco della neve, per residenti e ospiti sarà chiaro un messaggio: l'Olimpiade non è più un appuntamento lontano, ma un orizzonte che ormai si avvicina a passo veloce. E ogni momento condiviso, ogni tradizione rinnovata, ogni gesto collettivo ci ricorda che il viaggio è iniziato, e che la destinazione è davvero straordinaria. Perché a Livigno, l'inverno non si accende: prende vita. E quest'anno, più che mai, lo farà con il bagliore dei Cinque Cerchi. mal 271709 Nov 2025

