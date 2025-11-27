Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

In 15.000 per la Estra Firenze Marathon

27 Nov 2025 - 22:31

Domenica 30 novembre torna la Estra Firenze Marathon, giunta alla 41/a edizione: saranno quasi 15mila i partecipanti, oltre la metà (il 52%) provenienti da paesi stranieri. È confermato il percorso con la partenza e l'arrivo in piazza Duomo: la corsa, lunga 41,195 km, tocca luoghi iconici della città come Ponte Vecchio, piazza della Signoria, piazza Santa Croce, arrivando a toccare anche il Nelson Mandela Forum e lo stadio di atletica Luigi Ridolfi. Oltre alla classica maratona, come ricordato stamani nel corso della conferenza stampa di presentazione, si correrà anche la '10K Firenze Marathon', con partenza da via Tornabuoni, e il 29 mattina saranno al via la 'Staffetta 3x7k Charity run' e la 'Family Run'. Tra gli uomini il più veloce in gara sembra essere il keniano Emmanuel Kibet Kichwen che a Rabat, nel 2019, ha fermato il cronometro in 2h08'42". Più recente l'ottimo 2h09'26" dell'etiope Asnake Negawo Dubre, fatto segnare a Wuhan nel 2024. Gli altri aspiranti al successo finale sono i keniani Joel Kipsang Kositany, Ishmael Chelanga Kalale e Simon Ekidor Dudi, il marocchino Hicham Boufars, gli azzurri Badr Jaafar, Khalid Jbari, Rocco Lancellotti (primatista italiano maratona under 23), Enrico Bartolotti e Samuele Oskar Cassi, il campione nazionale polacco di mezza maratona nel 2023 Adam Głogowski, il francese Michael Nicolas Desplanques e il campione Skyrunning della Macedonia del Nord 2024 Sasho Bogojevski. Tra le donne a mettere a rischio il primato femminile del percorso, 2h24'17'' dell'olimpica Lonah Chemtai Salpeter dal 2018, potrebbe pensarci la rwandese Clementine Mukandanga, vincitrice della Firenze Marathon 2023 con il crono di 2h25'54" che le è valso anche il titolo di primatista nazionale di maratona. Mukandanga conosce bene le strade di Firenze per aver centrato anche altre due medaglie di bronzo, nel 2022 con 2h28'00" e nel 2018 con 2h30'59". Nel primo gruppo di inseguitrici la keniana Sofia Jebiwott Chesire, l'etiope Tsega Mehari Desta e la ceca Petra Pastorovà. Dietro troviamo la pattuglia delle italiane capitanata da Marta Bernardi, quindi l'ultramaratoneta e primatista nazionale 100 km Federica Moroni, Ilaria Bergaglio e Daniela Valgimigli, oltre alla debuttante keniana Dorothy Jepkorir Kipkilach.

Ultimi video

03:15
DICH BERRETTINI POST DAVIS BOLOGNA DICH

Berrettini: "Mi ci vorrà tempo per capire che cosa abbiamo combinato"

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

01:19
La Nfl è su Mediaset

La Nfl è su Mediaset

01:27
237 giorni dopo

237 giorni dopo

00:33
MCH FRANCOBOLLI LUNA ROSSA MCH

Luna Rossa, il francobollo e l'annullo celebrativo

00:49
MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

00:29
Fiaccola olimpica accesa

Fiaccola olimpica accesa

00:31
MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

01:21
TANIA CAGNOTTO PER GIORNATA VIOLENZA DONNA 25/11 MCH

Tania Cagnotto per la giornata contro la violenza sulle donne

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:56
DICH VOLANDRI POST COPPA DAVIS DICH

Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

01:40
DICH SONEGO POST COPPA DAVIS DICH

Sonego: "È la forza del nostro gruppo"

03:15
DICH BERRETTINI POST DAVIS BOLOGNA DICH

Berrettini: "Mi ci vorrà tempo per capire che cosa abbiamo combinato"

I più visti di Altri Sport

MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

America's Cup, Luna Rossa attende ancora per l'iscrizione: possibili problemi con il budget cap

Lottatrice di MMA aggredisce due agenti in aereo: arrestata Sinead Kavanagh VIDEO

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:15
Milano-Cortina: accensione albero Natale a Livigno con mascotte Giochi
22:31
In 15.000 per la Estra Firenze Marathon
21:30
Fisi: per Fischnaller forte distorsione, si lavora al rientro
20:46
Curling, Europei: Italia femminile eliminata al termine round robin
19:45
Snowboard, infortunio per Fischnaller: Olimpiadi a rischio