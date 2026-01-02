Rugby, URC: le Zebre Parma in Scozia affrontano i Glasgow Warriors

Le Zebre Parma volano in Scozia per il nono round di BKT United Rugby Championship (URC). Ad attendere la franchigia gialloblù allo Scotstoun Stadium saranno i Glasgow Warriors. Match serale, con calcio d'inizio domani sera alle 20:45. Lo staff tecnico ha scelto il XV che scenderà in campo per la prima partita del 2026, con l'esordio dal primo minuto degli ultimi due acquisti, Pieretto e Klein. I titolari saranno: Lorenzo Pani; Mirko Belloni, Giulio Bertaccini, Enrico Lucchin, Albert Einstein Batista; Martin Roger Farias, Thomas Dominguez; Davide Ruggeri (co-capitano), Iacopo Bianchi, Guido Volpi; Franco Carrera, Matteo Canali; Enrique Pieretto, Shilo Klein, Paolo Buonfiglio (C). A disposizione: Giovanni Quattrini, Luca Franceschetto, Matteo Nocera, Giacomo Milano, David Odiase, Migael Prinsloo, Giovanni Montemauri, Luca Morisi.
"Affrontiamo una delle trasferte più difficili del campionato - afferma l'head coach Massimo Brunello - e troveremo di fronte una squadra in forma, che ha vinto entrambi i derby con Edimburgo. Abbiamo scelto di effettuare diversi cambi per mantenere viva la stessa energia delle ultime partite. Vogliamo dare fastidio e provare ad essere competitivi, cercando di sorprenderli come abbiamo fatto bene a Montpellier in coppa. Non vogliano scendere in campo ed essere scontati."