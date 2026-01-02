Rugby, URC: le Zebre Parma in Scozia affrontano i Glasgow Warriors

"Affrontiamo una delle trasferte più difficili del campionato - afferma l'head coach Massimo Brunello - e troveremo di fronte una squadra in forma, che ha vinto entrambi i derby con Edimburgo. Abbiamo scelto di effettuare diversi cambi per mantenere viva la stessa energia delle ultime partite. Vogliamo dare fastidio e provare ad essere competitivi, cercando di sorprenderli come abbiamo fatto bene a Montpellier in coppa. Non vogliano scendere in campo ed essere scontati."